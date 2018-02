Marrowbone: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Mia Goth nel trailer della ghost story di Sergio G. Sánchez

Si chiama Marrowbone (che poi sarebbe l'ossobuco) ed è l'horror gotico che segna il debutto dietro al macchina da presa di Sergio G. Sánchez, che è stato lo sceneggiatore di film come The Orphanage e The Impossible.

Nel cast ci sono la Anya Taylor-Joy di The Witch e Split, il Charlie Heaton di Stranger Things, la Mia Goth di Nymphomaniac oltre a George McKay e Matthew Stag.

La storia è quella di quattro ragazzi inglesi che arrivano in America con la madre, in fuga da un terrificante passato: ma passano dalla padella nella brace quando scoprono i terrificanti segreti della vecchia casa dove si trasferiscono dpo la morte della genitrice.

Marrowbone verrà distribuito sia in sala che in formato digitale dal prossimo 13 aprile, e in Italia farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.