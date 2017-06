Mamma o papà?: un estratto del backstage per l'uscita in Blu-ray

Mamma o papà?, commedia satirica con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, arriva in Blu-ray e dvd dal 7 giugno, e possiamo mostrarvi un estratto dal backstage nei contenuti extra. Gli attori e il regista Riccardo Milani parlano di questa "scorretta" vicenda, nella quale due genitori che si separano combattono tra di loro per NON ottenere l'affidamento dei figli e cercare di lasciarli all'altro ex-coniuge. Davvero tutti sono adatti a fare i genitori? E quanti sarebbero disposti a rinunciare alla propria carriera in nome di un sacrificio che dovrebbe essere scontato? Mamma o papà è interpretato anche da Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde Gioli e Stefania Rocca.