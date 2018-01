Loving Vincent in Blu-ray Special Edition dal 7 febbraio

Non ci stancheremo facilmente di parlare di Loving Vincent, il film di animazione diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, nato come un cortometraggio-sfida su Kickstarter e trasformatosi in una scommessa artistica di grande portata (e riuscita). Il lungometraggio arriva in un'Edizione Speciale Blu-ray e dvd a partire dal 7 febbraio, accompagnata da cinque cartoline con riproduzioni di Van Gogh, sulla cui morte finisce per indagare il giovane Armand, incaricato di portare l'ultima lettera del pittore al fratello Theo. L'esperienza diventa uno sfuggente giallo d'indagine d'epoca, un Quarto Potere riletto con l'atmosfera unica dei quadri del pittore, ricostruiti e portati in vita da un piccolo esercito di oltre quaranta artisti. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Loving Vincent.

Tra i contenuti speciali sono da segnalare un completo making of (interessante di per sè, data la sperimentazione che ha avvolto il progetto sin dalla sua nascita), interviste, animazioni e disegni preparatori, nonché i progressivi aggiornamenti realizzati durante la campagna di crowdfunding originale su Kickstarter.



