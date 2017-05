Logan doveva cominciare con la morte degli X-Men, parola di James Mangold

Se avete visto Logan di James Mangold, ultimo atto di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, dovreste ricordare che nel film si allude a un "incidente a Westchester" di cui è stata causa la mente di Xavier, responsabile involontario della fine di tutti gli X-Men eccetto Wolverine, che è immune alle sue crisi paralizzanti grazie al proprio cervello di adamantio. In una prima stesura del copione, Mangold aveva pensato sul serio di iniziare con il suddetto incidente e la morte degli X-Men, ma ha poi cambiato idea. Lui stesso spiega il perché in un'intervista a IGN.





"Avevo scritto letteralmente un'intro che iniziava con quella sequenza, si vedeva letteralmente chi era morto. Ma la ragione per cui non l'abbiamo più fatta non era per proteggere eventuali altri film, il punto era che ridefiniva il film. Lo faceva diventare un film sugli X-Men, invece che su Logan e Charles. Inevitabilmente, una volta che leggi un copione che comincia così, finisce per parlare proprio tutto di quella tragedia, invece di renderla una sorta di ombra che grava su questi personaggi."





Riguardo all'effettiva introduzione poi girata, quella di Logan ubriaco attaccato dai teppisti, l'idea si deve al cosceneggiatore Scott Frank, che dice a Slashfilm:

"Ho sempre voluto scrivere un film di James Bond che cominciasse in un pub in Inghilterra, con Bond ubriaco fradicio che viene menato alla grande da un gruppetto di tifosi di calcio. Pensavo che sarebbe stata una gran maniera di cominciare un James Bond, e l'abbiamo usata con Logan!"

Logan è attualmente disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, nonché in una versione "Blu-ray Noir", che comprende anche l'edizione del film virata in bianco e nero.