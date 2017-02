La scoperta: il trailer italiano del film Netflix con Robert Redford, Rooney Mara e Jason Segel

C'è molta attesa e curiosità intorno a La scoperta (The Discovery), il film diretto da Charlie McDowell con protagonisti Robert Redford, Rooney Mara, Jason Segel, Riley Keough e Jesse Plemons, presentato al recente Sundance Festival e che sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 marzo prossimo.

Per lenire l'attesa ma anche per suscitare ulteriore curiosità, vi mostriamo qui sotto il trailer in italiano del film:





La trama del film: Un anno dopo che l'esistenza dell'aldilà è stata verificata scientificamente, milioni di persone di ogni parte del mondo hanno posto fine alla propria vita per arrivarci. Un uomo e una donna s'innamorano mentre affrontano il proprio tragico passato e la vera natura della vita dopo la morte.