La saga di Harry Potter in Ultra HD 4K e HDR dal 28 marzo!

La saga di Harry Potter comincerà a sbarcare in Ultra HD 4K e High Dynamic Range a partire dal 28 marzo: i primi titoli previsti sono Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte Parte 1 e Harry Potter e i doni della morte Parte 2. Chiaramente la Warner sta dando la precedenza ai lungometraggi più recenti, a firma David Yates: com'è ovvio è prevista anche la pubblicazione dei capitoli precedenti, più avanti nel corso del 2017, per ora senza date precise.

Tutte le edizioni includeranno un disco Ultra HD col film e una copia aggiuntiva in Blu-ray normale, con i contenuti extra. Queste versioni si avvalgono dell'High Dynamic Range, la migliorata resa dei colori e dei contrasti sui dispositivi e sui televisori in grado di riprodurlo (per esempio le nuove PS4 e a anche le vecchie, tramite update). E' richiesto anche un cavo HDMI 2.0 ad alta velocità. Sarà una bella occasione per riscoprire le atmosferiche immagini di una delle saghe recenti che ha continuato ad affidarsi alla pellicola Kodak e non alla ripresa digitale. La traccia audio inglese è in DTS:X.

Il prezzo consigliato per ciascun film è 29,99 euro.