La principessa e il gigante, il trailer del fantasy per famiglie, in Blu-ray dal 26 settembre

La principessa e il gigante, fantasy svedese per famiglie, arriva in Blu-ray, dvd e streaming / download legali a partire dal 26 settembre. Vi mostriamo il trailer di questa storia che vede una principessa nei guai. Non ha intenzione di sposare l'odiato principe Frederick, ma allo stesso tempo la tradizione vuole che la principessa non maritata entro il diciottesimo anno d'età sia rapita dal Troll Re della Montagna. Per sua fortuna, l'aiuteranno nella ribellione a questo impossibile destino il contadino Espen e i suoi fratelli. Il film è diretto da Mikkel Braenne Sandemose e interpretato da Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen.