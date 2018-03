La Festa del Papà su Infinity: una collection e una promozione per abbonarsi dal 15 al 19 marzo

Il servizio di streaming on demand Infinity si appresta a celebrare la Festa del Papà con due iniziative. La prima è una promozione che coprirà il periodo tra il 15 e il 19 marzo alla mezzanotte: sarà possibile iscriversi al servizio ottenendo un mese di trial (prova) gratuito, più un prezzo speciale di 4.99 euro al mese per sei mesi, invece dei canonici 7.99. Ricordiamo che Infinity rientra nella tipologia di Subscription Video On Demand, cioè l'approccio alla Netflix: con un fisso mensile avete accesso a un catalogo. Clicca per attivare Infinity La seconda parte della celebrazione riguarda una Collection creata appositamente per la festa del Papà. Parliamo di venti lungometraggi in questa Collection della Festa del Papà di Infinity. Abbiamo deciso di concentrare la vostra attenzione su quattro titoli gustosi nella scelta che ne comprende venti.

Sole a catinelle: Il trailer del film di Checco Zalone



Sole a catinelle di Gennaro Nunziante con Checco Zalone fornisce un ottimo esempio di come un padre NON dovrebbe essere. Anche se siamo pronti a pensare che a molti ragazzini non dispiacerebbe ridere col Checco nazionale: nella storia del campione d'incassi è un babbo in bolletta, costretto a mantenere al figlio studioso la promessa di una vacanza estiva insieme. Gaffe micidiali, sincerità disarmante, cinismo, per prenderci ancora una volta in giro. Guarda Sole a catinelle su Infinity





17 Again di Burr Steers vede Zac Efron mattatore quasi assoluto. Mike (Matthew Perry) ha quasi quarant'anni, un matrimonio che va a rotoli e una carriera che non va da nessuna parte. Eppure a 17 anni era una promessa del basket, ma rinunciò a tutto per la famiglia. Vorrebbe tornare indietro... e per magia ci riesce. Mike (Efron) torna al liceo, ma si ritrova compagno di scuola dei suoi figli. Potrà davvero seguire il suo sogno egoista? Memore di Ritorno al Futuro. Guarda 17 Again su Infinity





Il professor Henry Jones sr. (Sean Connery) e suo figlio Henry Jones Jr. detto Indiana (Harrison Ford) sono una delle coppie padre-figlio più famose del mondo in Indiana Jones e l'Ultima Crociata (1989), diretto da Steven Spielberg. Indy parte alla ricerca del padre scomparso, studioso del Sacro Graal, che stava quasi per trovare prima degli odiati Nazisti... da molti è considerato il migliore capitolo della serie avventurosa firmata da Spielberg e George Lucas. Guarda Indiana Jones e l'Ultima Crociata su Infinity





La ricerca della felicità (2006) ha segnato l'esordio americano di Gabriele Muccino, che ha portato il protagonista Will Smith a una doppia nomination, Oscar e Golden Globe come migliore attore protagonista. Smith porta sullo schermo la storia vera di Chris Gardner: finito in mezzo a una strada e sul lastrico, sogna una svolta per la sua vita, cercando di celare a suo figlio Christopher (Jaden Smith, nella vita vero figlio di Will) la sofferenza della povertà. Un film motivante come pochi, molto apprezzato dal pubblico. Guarda La ricerca della felicità su Infinity Nel caso non siate interessati alle nostre quattro proposte, nel mix per la Festa del Papà Infinity ha inserito anche Kung Fu Panda 3, Cattivissimo Me, Belli di papà, Buongiorno papà, Indovina chi sposa mia figlia, La fidanzata di papà, Molto incinta, Scusa mi piace tuo padre, Stanno tutti bene, Tre all'improvviso, Homefront, Somewhere, Matrimonio impossibile, Il figlio più piccolo, Il papà di Giovanna e Il padrino.