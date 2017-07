La Bella e la Bestia in Blu-ray: "Una storia di bellezza", un contenuto extra

Come vi avevamo già segnalato, La Bella e la Bestia è in Blu-ray e dvd dal 29 giugno. Possiamo oggi mostrarvi un contenuto extra esclusivo dedicato alla creazione della Bestia, "Una storia di bellezza", una video featurette in cui si svela come siano state girate le scene con Dan Stevens.

L'attore, coprotagonista del film con Emma Watson, ha infatti indossato una tuta speciale per consentire ai tecnici degli effetti visivi di riprendere i suoi movimenti in performance capture. Nonostante la cosa gli desse un aspetto un po' buffo sul set, gli ha permesso di essere fisicamente presente per interagire con Belle / Emma, garantendo così la performance credibile di entrambi. I suoi movimenti facciali, riprodotti poi nel modello in CGI della Bestia, sono stati catturati a parte. Vi lasciamo ad ammirare il processo, commentato dallo stesso Stevens e dal regista Bill Condon.