La battaglia di Hacksaw Ridge disponibile su NOW TV, il solido ritorno alla regia di Mel Gibson

La battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da Mel Gibson e interpretato da Andrew Garfield, è da oggi disponibile senza contratto sul servizio NOW TV. Il ritorno alla regia di Gibson a dieci anni di distanza da Apocalypto ne ha ribadito le doti, portandogli anche una nomination all'Oscar per la migliore regia: una simbolica riammissione a Hollywood, ottenuta con una lavorazione rapida e in relativa economia, che non pesa assolutamente sulla spettacolarità del film. Per molti, Mel non ha perso il tocco.

Ha ottenuto una nomination all'Oscar anche Andrew Garfield, come migliore attore protagonista nei panni di Desmond Doss, realmente esistito. Durante la II Guerra Mondiale, traumatizzato dalla violenza di suo padre quand'era ragazzo, promise a se stesso di non usare mai armi. Questo non significa che non volesse partecipare al conflitto, però lottò con tutte le sue forze per servire da infermiere: il film nella prima parte segue appunto il suo paradossale addestramento "pacifista", in un crescente ostracismo generale dei suoi commilitoni e dei suoi superiori.

Due nomination a La battaglia di Hacksaw Ridge si sono trasformate in Oscar. Un premio è andato al montaggio di John Gilbert, che aveva già sfiorato la statuetta per Il signore degli Anelli - La compagnia dell'anello. L'altro Oscar è stato assegnato al sound mix: per quanto possa apparire secondario nella prima sezione del lungometraggio, nell'efficace allestimento della battaglia il suono è stato fondamentale per arricchire l'esperienza e servire la visione epica di Gibson. Non a caso ha ottenuto una nomination anche il montaggio del suono.