La ballata di Buster Scruggs: il primo trailer ufficiale italiano del western antologico di Joen e Ethan Coen

Doveva essere una serie televisiva, che poi si è tramutata in un film. Un film a episodi, antologico, come quelli del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta, però western.

E non un western qualsiasi, ma il western letto attraverso le lenti surreali, ironiche e metafisiche di Joel e Ethan Coen.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2018 che si è appena concluso, La ballata di Buster Scruggs ha portato a casa - un po' a sorpresa, ma non immeritatamente, tutto sommato - il premio per la migliore sceneggiatura: a testimonianza di come il West versione Coen, nelle sue sei differenti sfumature che vanno dal farsesco all'elegiaco, passando per il malinconico e il citazionista, sia stato in grando di conquistare pubblico, critica e la giuria presieduta da Guillermo del Toro.

La ballata di Buster Scruggs sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 16 novembre, e questo è il suo primo trailer italiano ufficiale:



The Ballad of Buster Scruggs: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD