L'uomo che comprò la luna da oggi in dvd, ecco una divertente clip

Il film-fenomeno sardo di Paolo Zucca è disponibile in homevideo.

E' disponibile da oggi 12 dicembre il dvd di L'uomo che comprò la luna, il film-fenomeno diretto da Paolo Zucca e interpretato da Jacopo Cullin, Stefano Fresi e Francesco Pannofino. Possiamo mostrarvi qui in basso una clip del film, introducendovi così la sua bizzarra trama: due agenti segreti italiani sono chiamati dai servizi segreti americani a risolvere un caso increscioso. Pare che in Sardegna qualcuno sia diventato proprietario della Luna. Per indagare al meglio, viene spedito lì un soldato di nome Kevin Pirelli, apparentemente milanese: si tratta in realtà di un sardo, che ormai trapiantato non ha mai sviluppato la sua identità isolana. Con l'aiuto di un "formatore culturale" cercherà di colmare le sue lacune per integrarsi al meglio.