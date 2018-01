Knights of the Damned, in Blu-ray l'incrocio tra Trono di spade e Walking Dead: il trailer

Arriva in Blu-ray, dvd e streaming legale dal 7 febbraio Knights of the Damned - Il risveglio del drago, di cui vi mostriamo il trailer. L'action-fantasy di Simon Wells, autore di The Time Machine e Milo su Marte, è descritto come un incrocio tra Il Trono di Spade e The Walking Dead, cioè un incrocio tra l'epica fantasy e la cruenza dell'horror riportate in auge dalle due serie citate. Questa la sinossi ufficiale.

Il re ha mandato i suoi migliori cavalieri a sconfiggere il drago che assedia il suo castello. Durante la loro epica avventura, incontreranno sirene malvagie, donne guerriere in cerca di vendetta e un inarrestabile esercito di morti viventi... riusciranno a sopravvivere?