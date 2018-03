Jordan Peele e Henry Selick insieme per Wendell and Wilde su Netflix

Dopo l'Oscar per la migliore sceneggiatura con Get Out - Scappa, il regista e comico Jordan Peele ha diversi progetti in ballo: uno dei più interessanti consiste nel copione e nel doppiaggio di un film di animazione in stop-motion per Netflix, Wendell and Wild. Non trascurabile il nome alla regia del progetto: si tratta di Henry Selick, maestro del genere dopo Nightmare Before Christmas e Coraline e la porta magica.

Della storia non si sa molto, se non che si baserà su due demoni fratelli intenti a complottare (da bravi demoni). Uno dei due sarà doppiato da Peele, l'altro dal suo socio Keegan-Michael Key, su un copione di Peele, Selick e Clay McLeod Chapman. Non si capisce ancora quale azienda si accollerà il lavoro di produzione, dato che Selick da tempo ha lasciato la Laika Entertainment. Peele nel frattempo sta anche lavorando al suo prossimo film da regista, mentre la sua casa di produzione Monkeypaw ha curato il nuovo film di Spike Lee, Black Klansman.

Questo nuovo progetto animato Netflix si va ad aggiungere all'intrigante Klaus di Sergio Pablos in 2D e a Bubbles di Taika Waititi e Mark Gustafson, dedicato alla scimmia domestica di Michael Jackson, altro lavoro in stop-motion.