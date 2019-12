Joker in streaming dal 16 gennaio, in Blu-ray e Ultra HD 4K dal 6 febbraio

News Digital Video

Il campione d'incassi con Joaquin Phoenix si prepara alla sua incarnazione digital video.

Joker con Joaquin Phoenix vanta al momento un boxoffice mondiale di 1.049.000.000 dollari, con 29.270.000 euro solo al botteghino italiano, dove è al secondo posto degli incassi dopo Il re leone. I fan di questo fenomeno mondiale attendono quindi comprensibilmente l'uscita home video del film di Todd Phillips con Phoenix e Robert De Niro. Due sono le date da tenere a mente: 16 gennaio per la pubblicazione in digitale, streaming e/o download, su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. Il 6 febbraio sarà invece la volta dell'edizione fisica in Blu-ray, Ultra HD 4K (comprensiva di Blu-ray) e dvd, quest'ultimo disponibile in alternativa con un cd contentente la colonna sonora di Hildur Gudnadottir.