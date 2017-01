Jerry Maguire in Blu-ray per il 20° anniversario

Jerry Maguire, classico moderno del cinema, diventato ormai parte integrante della cultura popolare, compie 20 anni. Lo celebra la Universal Pictures con un’edizione speciale in Blu-ray - disponibile dal 1° Febbraio - impreziosita da contenuti speciali inediti, tra cui nuove interviste al protagonista Tom Cruise e al regista e sceneggiatore Cameron Crowe.

Tom Cruise è Jerry Maguire, un procuratore sportivo in preda a una crisi di coscienza. Dopo aver perso bruscamente sia il lavoro che la ragazza (Kelly Preston), Jerry sente di aver toccato il fondo sia in campo professionale che personale. Ma quando una mamma single (Renèe Zellweger) entra nella sua vita e nel suo cuore, si trova a negoziare il contratto più sostanzioso della sua vita… quello per il cuore e la mano della donna che ama.

Cuba Gooding Jr (che con questa interpretazione ha conquistato un premio Oscar), Regina King e Bonnie Hunt completano il cast di questo amatissimo successo, candidato a cinque premi Oscar, tra cui quello per miglior film e miglior attore protagonista per Tom Cruise.