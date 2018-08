Jeffrey Wright a caccia di lupi nel trailer del film Netflix Hold The Dark

Jeremy Saulnier, che ha fatto il direttore della fotografia, è un regista conosciuto soprattutto dai frequentatori di festival, dagli appassionati di cinema indipendente e anche da chi ama i film ad alta tensione. A lui dobbiamo infatti il revenge-movie Blue Ruin, il thriller neonazi con Patrick Stewart Green Room e il nuovissimo Hold The Dark. Se il terzo titolo vi dice qualcosa è perché questa tesa avventura ambientata nella natura selvaggia era stata scelta per lo scorso Festival di Cannes, ma essendo un film Netflix destinato a uscire solamente sulla piattaforma streaming, era stato escluso da Thierry Fremaux insieme a Roma di Alfonso Cuarón, 22 July di Paul Greengrass, The Other Side of the Wind di Orson Welles e al documentario They'll Love Me When I'm Dead.

Se i selezionatori di Cannes l’avevano preso in considerazione, Hold The Dark non può essere un brutto film, anche perché ne è protagonista un attore molto stimato dai frequentatori di serie tv. Parlaimo di Jeffrey Wright, il Bernard Lowe di Westworld nonché il Valentin Narcisse di Boardwalk Empire. Al cinema, poi, il nostro è stato il Felix Leiter di Casino Royale e Quantum of Solace e ha recitato nella saga di Hunger Games, oltre ad aver vestito i panni del pittore Basquiat nel film di Julian Schnabel dedicato all'artista di Brooklyn. Al suo fianco troviamo Alexander Skarsgård, altro volto piuttosto noto del piccolo e grande schermo.

Hold The Dark è tratto dall’omonimo romanzo di William Giraldi e racconta di un naturalista ed esperto di lupi che viene incaricato da una donna di rintracciare il branco di lupi che le ha rapito il figlio. Le cose si complicano quando il marito della poveretta fa improvvisamente ritorno a casa. Del film, che Saulnier definisce non esattamente soprannaturale ma comunque mistico (differenziandolo dalle sue opere precedenti, giudicate molto "terrene"), è appena uscito il trailer ufficiale. L'arrivo su Netflix è previsto per il 28 settembre.