Jason Statham: azione pura su Infinity, da Crank a Safe

Ex-tuffatore della nazionale inglese, attore a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, Jason Statham si è fatto negli anni un nome nel cinema d'azione, forte anche della sua preparazione fisica che non ha disdegnato nemmeno le arti marziali. Sul servizio di streaming on demand Infinity ci sono diversi film interpretati dalla star: esaminiamone qualcuno.





Nella saga di Transporter Jason intepreta il corriere Frank Martin, uomo dalle mille risorse, in grado di portare a termine il suo compito, riguardi persone o merci, senza battere ciglio. Su Infinity ci sono il secondo capitolo Transporter: Extreme (dove il villain è Alessandro Gassman) e Transporter 3, tutti ideati da Luc Besson, che li ha affidati alla regia di autori che si sarebbero fatti un nome nel genere, come Louis Leterrier e Olivier Megaton. Guarda Transporter: Extreme su Infinity Guarda Transporter 3 su Infinity





Crank (2006) di Mark Neveldine & Brian Taylor è un vero e proprio cult: avvelenato, il killer Chev Chellos deve mantenere altra l'adrenalina per tenere sotto controllo il veleno che ha in corpo, cercando di risolvere la situazione. Azione senza freni, girata in HD con altissima mobilità della macchina da presa e scene d'azione realizzate senza l'ausilio di cavi. Nel caso di Statham, anche senza contrifigure. Guarda Crank su Infinity





In Safe (2012), appena aggiunto al catalogo, Statham è ancora una volta nei classici panni di un agente che deve difendere una dodicenne cinese, trovandosi alle prese tra Triade di Shanghai, mafia russa, polizia e corruzione. Guarda Safe su Infinity





Per chiudere con una nota di originalità nelle sue caratterizzazioni, nell'action-comedy Spy di Paul Feig, Jason si autoparodizza, portando sullo schermo un agente molto perplesso dalle capacità della protagonista Melissa McCarthy, agente della CIA non sul campo, desiderosa di mettersi alla prova lì fuori. Guarda Spy su Infinity