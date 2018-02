Jared Leto nel trailer di The Outsider, film originale Netflix

The Outsider è il titolo di un film originale Netflix interpretato da Jared Leto: come si deduce dal trailer che vi proponiamo, è la storia di un soldato americano che dopo la II Guerra Mondiale viene imprigionato in Giappone. Riesce a fuggire grazie all'aiuto del compagno di cella, che però fa parte della yakuza. Rimarrà indebitato a vita verso quel mondo criminale, almeno finché non proverà a prendere il controllo della situazione...

The Outsider era partito come progetto interpretato da Tom Hardy e diretto da Takeshi Miike, ma non è poi decollato con questa combinazione di attore e regista. Nel prodotto finito Leto è stato diretto dal danese Martin Zandvliet, già autore del drammatico e interessante Land of Mine. La sceneggiatura è stata firmata da Andrew Baldwin, mentre il cast comprende anche Tadanobu Asano e Emile Hirsch.



