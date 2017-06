Jake Gyllenhaal nel dramma bellico The Lost Airman per Amazon

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista di The Lost Airman, dramma bellico ambientato durante la II Guerra Mondiale e basato sul libro omonimo di Seth Meyerowitz, prodotto da Amazon. Non è la prima volta che Gyllenhaal accetta di partecipare a un film destinato direttamente ai canali di streaming, avendo preso parte anche al recente Okja di Netflix.





Basato su una storia vera, The Lost Airman racconta del mitragliere Arthur Meyerowitz, che precipitò con il suo aereo a Cognac in Francia, nel 1943. Poteva essere un uomo morto, ma ebbe la fortuna di trovare rifugio in una fattoria, dove si nascondevano membri della Resistenza francese. Furono loro a organizzare il suo viaggio per il sud della Francia, al riparo dalla Gestapo, dandogli una nuova identità, Georges Lambert.





Al momento sta lavorando sulla produzione John Lesher, già dietro a Birdman e End of Watch, che fu interpretato proprio da Gyllenhaal. Rivedremo prossimamente Jake in Wildlife, esordio alla regia di Paul Dano, e Stronger di David Gordon Green, nel quale sarà uno dei sopravvissuti all'attentato del 2013 durante la maratona di Boston.