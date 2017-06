Jake Gyllenhaal ancora diretto da Dan Gilroy su Netflix

Netflix ha acquistato il nuovo progetto del regista e sceneggiatore Dan Gilroy, che ha debuttato dietro alla macchina da presa con Lo sciacallo, interpretato da Jake Gyllenhaal e Rene Russo. La cosa interessante è che Gilroy porterà con sè nel prossimo film proprio Gyllenhaal e Russo, in ruoli non definiti, in una storia ambientata nel mondo dell'arte. Tecnicamente tuttavia questo lavoro sarà il terzo nella carriera da regista di Gilroy.





Dan sta infatti chiudendo la lavorazione di Roman Israel, Esq. con Denzel Washington, thriller nel quale l'attore interpreta un avvocato difensore che accetta di prendere il posto di un suo amico in un grande studio: verrà presto invischiato in un caso scomodo e pericolos, nello stile di Michael Clayton. Dan Gilroy, fratello dello sceneggiatore e regista Tony Gilroy, nonché del montatore John Gilroy, è solo l'ultimo arrivato di una famiglia di cineasti che s'impegna per calibrare il rispetto dei generi e del mercato con un tocco autoriale e ragionato.