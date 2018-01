IT, le scene tagliate dal 14 febbraio in Blu-ray [SPOILER]

IT di Andy Muschietti, ben accolto adattamento del capolavoro di Stephen King, arriverà in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd a partire dal 14 febbraio. Nell'attesa, sono state rivelate le scene tagliate che avranno posto negli extra sui dischi. Se avete già visto il lungometraggio, procedete tranquilli nella lettura, in caso contrario vi suggeriamo di fermarvi per evitare spoiler. Si tratta di dieci sequenze (più uno scherzo che non riveliamo), ma non avranno a che fare con la Director's Cut che Muschietti ha annunciato per quest'anno. Si tratta, appunto, strettamente di scene tagliate. Acquista su Amazon IT in Blu-ray

"Il padre di Stanley lo corregge": è una versione più lunga della sequenza in cui il papà di Stanley, un rabbino, ossessiona il figlio con la corretta preparazione per il Bar Mitzvah.

"Cena in casa Denbrough": Bill cerca disperatamente di ricevere le attenzioni dei genitori, troppo traumatizzati dalla morte di Georgie.

"Il padre di Bill guarda nella cantina": dopo che Bill vede Georgie e Pennywise nella cantina di casa allagata, s'imbatte in suo padre, che su sua richiesta va a controllare, non notando nemmeno l'allagamento. In una scena successiva legata alla precedente, il bullo Henry rassicura la sua gang di poter gestire le ire del suo padre alcolista.

"Fuori dalla casa dei Neibolt": quando Bill, Richie e Eddie cercano Pennywise nella casa inquietante, gli altri rimangono fuori ad aspettarli. Mike mette una mano sulla spalla dell'agitata Bev, rivelando il suo affetto.

"L'evacuazione di casa Neibolt": protagonista è ancora Mike, che durante la fuga piazza il ferito Eddie nel cestino della bici.

"Il discorso al Bar Mitzvah di Stanley": un potente monologo in cui il ragazzo sostiene che a Derry crescere significa imparare a fregarsene del prossimo. Il padre cerca inutilmente di interromperlo.

"Eddie alla farmacia Keene": è la versione estesa di una sequenza nel montato delle sale, dove la figlia del farmacista umilia Eddie con la scritta sul gesso.

"Henry e i bulli attendono fuori": a quanto pare l'idea era che fosse stato Henry, impazzito, a uccidere i suoi colleghi di scorribande.

"I perdenti trovano il walkie-talkie di Georgie": come da titolo, lo rinvengono nelle fogne.

"La vacanza della famiglia Denbrough": un finale alternativo, in cui Bill con mamma e papà parte per una vacanza, sperando di lasciare i traumi alle spalle. Invano.

Altri extra includono un approfondimento della performance di Bill Skarsgård nei difficili panni di Pennywise, un altro sui giovani interpreti del "Club dei Perdenti" e un'intervista a King, nella quale pare ci sia una considerazione memorabile: "Per gli adulti, la vita è uno schermo televisivo. Per i ragazzini, è l'IMAX".