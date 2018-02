IT da Stephen King disponibile su iTunes e Google Play

E' disponibile in digitale, su iTunes e Google Play, l'adattamento del capolavoro di Stephen King IT, diretto da Andy Muschietti e interpretato da Bill Skarsgaard nei panni del terribile clown Pennywise, nonché da una nutrita schiera di giovani attori, tra i quali il Finn Wolfhard reso celebre da Stranger Things. Costato 35 milioni di dollari, il film ne ha incassati ben 700 in tutto il mondo, diventando l'horror più visto di sempre negli Stati Uniti.

Per i pochi che non avessero familiarità con questo teso, tetro e coinvolgente racconto gotico, IT racconta del Club dei Perdenti contro il Male. Stiamo semplificando, ma neanche troppo: i Perdenti sono un gruppo di ragazzini che negli anni Cinquanta affronta una presenza maligna (per i più sotto forma del diabolico clown Pennywise), che uccide bambini nell'immaginaria cittadina di Derry, profonda provincia americana. Dopo averla sconfitta una volta, i protagonisti ormai quarantenni sono costretti a tornare a Derry quando la minaccia torna a palesarsi.

Il film di Muschietti non intreccia le linee temporali come accade nel film, ma si concentra solo sulla vicenda dei bambini, riambientandola negli anni Ottanta, riservandosi di raccontare degli adulti in un secondo lungometraggio già in preproduzione. Al di là di questa sostanziale modifica, Muschietti si prende i suoi tempi per non disperdere i temi principali del romanzo di King, in una confezione sicura, destinata sicuramente ad acquistare ulteriore valore col completamento del progetto generale. Anche chi ha amato la serie tv del 1990, dove Pennywise era Tim Curry, dovrebbe dare una chance a questo coraggioso tentativo di adattamento di un romanzo che intimidisce.

Chiamato a una performance complessa e ultraterrena, Bill Skarsgaard è uscito vincitore dalla sfida, superando la concorrenza di Hugo Weaving, fino all'ultimo papabile per il ruolo.