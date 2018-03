Infinity e Spotify: ai fan di The Big Bang Theory delle playlist personalizzate!

E' partita una collaborazione intrigante tra Spotify e il servizio di streaming on demand di Infinity. Se siete dei fan di The Big Bang Theory, con ogni probabilità vi identificate in almeno uno o più dei suoi protagonisti nerd militanti: potreste essere scoppiettanti come Penny, tendendi alla timidezza come Raj, razionali come Leonard o fuori dagli schemi come Sheldon. Impossibile, se seguite la serie, che non abbiate già trovato il vostro alter ego...

Adesso, da veri fan di Sheldon, Leonard & company potrete divertirvi a creare playlist personalizzate, legate al vostro personaggio preferito, attraverso un sito apposito dedicato ai veri appassionati encicopledici dell'epocale The Big Bang Theory. Basterà accedere al sito Infinity-Spotify, selezionare il proprio personaggio preferito tra Leonard, Sheldon, Raj, Penny, Amy, Howard e Bernadette, per ottenere ottenere una playlist in linea con i gusti musicali vostri e loro!

Ricordiamo che tutte le stagioni di The Big Bang Theory sono in esclusiva su Infinity, compresa l'undicesima e lo spin-off Young Sheldon, dedicato all'infanzia del personaggio interpretato da Jim Parsons.