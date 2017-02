Inferno in Blu-ray e 4K Ultra HD: Robert Langdon torna dal 15 febbraio

Inferno, nuovo adattamento di un'avventura del professor Rober Langdon ideato da Dan Brown, arriva in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd dal 15 febbraio, e possiamo mostrarvi l'estratto di un contenuto extra dedicato proprio al protagonista, interpretato da Tom Hanks, affiancato questa volta da Felicity Jones, Ben Foster e Omar Sy.

Nella storia un magnate ha deciso di sfoltire con un virus la popolazione della Terra, per ovviare a suo modo alla piaga della sovrappopolazione. Usa la Divina Commedia come profezia, e a decifrare tali indizi sarà chiamato proprio Langdon, risvegliatosi a Firenze in preda all'amnesia...

I contenuti extra sono dedicati ai temi della Divina Commedia, al lavoro del regista Ron Howard, al cast, all'evoluzione del personaggio di Langdon dai tempi del Codice da Vinci, a Felicity Jones e a Ben Foster, interprete del villain. La versione Ultra HD include l'edizione Blu-ray, sulla quale sono inclusi tali extra.