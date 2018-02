Il servizio Disney di streaming contro Netflix: cosa ci sarà

Molti operatori del settore temono lo sbarco del servizio di streaming Disney in stile Netflix, ma hanno tempo per affilare le armi contro quella concorrenza, perché l'esordio della piattaforma sarà progressivo e, almeno all'inizio, piuttosto cauto. Si comincerà dagli States nell'autunno del 2019, per poi allargarsi agli altri paesi seguendo una tabella di marcia non resa pubblica (e forse ancora da definire). Fino ad allora, gli accordi di distribuzione presi dalla major con altri servizi come Netflix rimarranno validi negli altri paesi.

Secondo quanto rivelato da Deadline e stando a recenti dichiarazioni del presidente Disney Bob Iger, si punta più sulla forza dei brand che su spese folli. Oltre al catalogo del gigantesco repertorio, la Disney prevede diverse produzioni originali: serie basate su High School Musical e Star Wars, più una serie animata basata su Monsters & Co. Non mancheranno nemmeno film originali, rigorosamente per tutta la famiglia: un Don Quixote da un copione di Billy Ray, StarGirl di Julia Hart, Magic Camp di Mark Waters, Noelle con Anna Kendrick, Timmy Failure sviluppato con Tom McCarthy e i remake di La spada nella roccia e Lilli e il vagabondo. Quest'ultimo dettaglio fa pensare quindi che non tutte i remake dei classici animati siano destinati al grande schermo: saggia mossa per le coronarie degli appassionati di lunga data.