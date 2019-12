Il re leone, il remake è in streaming, dall'11 dicembre in Blu-ray e 4K, anche in edizione limitata

News Digital Video

Il film di Jon Favreau è tuttora il campione d'incassi della stagione italiana, nemmeno Joker l'ha scalzato.

E' da oggi disponibile in streaming e download ufficiali Il re leone, il remake firmato da Jon Favreau del classico Disney Il re leone (1994). Il lungometraggio sarà poi acquistabile in Ultra HD 4K (normale o edizione limitata), Blu-ray e dvd a partire dall'11 dicembre, in tempo per colpire ancora come regalo di Natale. La riproposta disneyana, costata sui 250 milioni di dollari, ha registrato al boxoffice mondiale incassi per 1.656.000.000 di dollari: in Italia è tuttora l'indiscusso vincitore al botteghino nella stagione corrente, con 37.493.000 euro che nemmeno il Joker è riuscito a insidiare con i suoi 29.260.000.