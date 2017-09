I Puffi: Viaggio nella foresta segreta in Blu-ray e 4K dal 6 settembre

I Puffi: Viaggio nella foresta segreta sarà disponibile dal 6 settembre in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, mentre è già noleggiabile e/o acquistabile in download o streaming sui principali servizi on demand. Questo terzo lungometraggio della Sony Pictures Animation si lascia alle spalle la tecnica ibrida animazione/live-action di I Puffi e I Puffi 2, per abbracciare un classico film animato contemporaneo in CGI, allegro e movimentato, diretto dal Kelly Asbury di Spirit e Shrek 2.





Nei numerosi contenuti extra delle versioni fisiche, ricordando che i contenuti speciali per l'Ultra HD 4K sono contenuti nel Blu-ray accluso, possiamo trovare un backstage sulla lavorazione, un commento audio del regista, scene eliminate e sketch spiritosi rivolti al pubblico più giovane (Come disegnare i Puffi, La mini cucina del Puffo Panettiere). E proprio dai contenuti extra vi mostriamo un estratto video esclusivo dedicato alle musiche del film:



Quando una mappa misteriosa spinge Puffetta, Quattrocchi, Tontolone e Forzuto a una visita nella mitica Foresta Segreta, un luogo popolato di creature magiche, s'imbattono in un villaggio perduto che fa gola purtroppo però anche al malvagio Gargamella. Sarà un viaggio spericolato, al termine del quale si cela lo svelamento del più grande segreto della storia dei Puffi!



