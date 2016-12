Guerre stellari: il primo Star Wars ha un restauro in 4K

Mentre la gente affluisce nelle sale per Rogue One: A Star Wars Story, il suo regista Gareth Edwards si è lasciato scappare che alla Lucasfilm esiste una versione in 4K di Guerre stellari, il capostipite del 1977, noto anche come Episodio IV o Una nuova speranza. Edwards ha raccontato così come l'ha scoperto:

Era il primo giorno, eravamo alla Lucasfilm di San Francisco con l'Industrial Light and Magic. John Knoll, il nostro supervisore, disse che avevano pronto un restauro nuovo di zecca in 4K di Una nuova speranza, proprio appena finito. Ha suggerito che ce lo riguardassimo. Ovviamente fui d'accordo. Io, gli sceneggiatori, diversi del dipartimento storia e John ci siamo seduti con i nostri taccuini, pronti. Aggiungo che ho visto Una nuova speranza centinaia di volte. Ero seduto lì, pronto per prendere appunti e approfondire. Parte la fanfara della Fox, poi il testo a scorrimento con "Tanto tempo fa...", poi attacca il tema. Poi finisce e ci svegliamo, ci siamo guardati in faccia: cazzo, nessuno ha preso una nota che è una! Non puoi guardarlo senza farti trascinare. E' difficile regolarti il cervello sul cinefilo analitico con questo film. Ti trasforma in un bambino!

Le dichiarazioni di Edwards sono tenere, ma hanno anche gettato i fan in una miscela di panico e curiosità: metteremo mai le mani su questa versione in 4K di Guerre Stellari? La vedremo mai al cinema? O in streaming ufficiale? Ma soprattutto: si tratta della Special Edition con effetti digitali aggiunti e strane modifiche di George Lucas, o del Guerre stellari come mamma lo fece, originale, così come fu visto in sala nel 1977? Quest'ultima strada farebbe sbavare i fan di esaltazione, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo la 20th Century Fox, che vanta ancora i diritti di distribuzione sul film. Ora che c'è la Disney impegnata nel braccio di ferro, chi avrà la meglio?