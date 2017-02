Grillo vs Grillo: su Netflix dal 10 febbraio - Ecco il trailer

Netflix arricchisce e diversifica la sua offerta di contenuti. Dal 10 febbraio sarà infatti disponibile Grillo vs Grillo, un comedy special che celebra lo spettacolo che ha segnato il ritorno sul palcoscenico di Beppe Grillo.

"Uno show in cui non risparmia nessuno, a cominciare da se stesso. Il conflitto tra il Beppe comico ed il Beppe politico esplode infatti in una serie di esilaranti battute e racconti, che ricostruiscono il suo percorso di uomo, artista e leader di un movimento. Una storia che viene raccontata con l'acuto spirito satirico che lo ha reso famoso, toccando tutti i temi che gli sono cari: l'innovazione, l'ambiente, la corruzione, la censura, la storia politica dell'Italia."

In attesa che lo show sia disponibile su Netflix dal 10 febbraio, ve ne mostriamo qui sotto il trailer ufficiale: