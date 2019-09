Godzilla II in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, una clip dedicata alla volante Mothra

News Digital Video

Il sequel con Millie Bobby Brown arriva in home video con diversi contenuti extra, che qui esaminiamo.

Godzilla II King of the Monsters sarà disponibile in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd da domani 19 settembre, e per l'occasione vi mostriamo una clip dai contenuti extra, dedicata a Mothra, uno dei kaiju che interagiscono con il mitico Godzilla, nel lungometraggio diretto da Michael Dougherty e interpretato da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, Charles Dance, David Strathairn e Ken Watanabe. Ricordiamo che la vicenda corale segue le gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri attivi, alle prese con i kaiju, mostri giganteschi come Godzilla, che affronterà la sua nemesi più aggressiva, King Ghidorah, inquietante essere a tre teste. La competizione che si scatenerà tra i kaiju per la supremazia metterà a repentaglio la sopravvivenza della razza umana.