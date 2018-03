Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego in un tv movie Netflix

La canzoncina "Dov'è Carmen Sandiego"? è risuonata per anni nella testa dei ragazzini che guardavano la serie dedicata al popolare personaggio dell'elusiva ladra internazionale, protagonista di videogiochi educativi e cartoni animati intitolati Dov'è finita Carmen Sandiego?.

Oggi quel personaggio si prepara a tornare sullo schermo grazie a un tv movie dal vero che avrà per protagonista Gina Rodriguez, che abbiamo di recente visto in Annientamento.

In realtà già l'anno scorso si era parlato dell'attrice in queste vesti, ma all'epoca solo come doppiatrice di 20 nuovi episodi a cartoni animati in uscita nel 2019. Adesso invece si sa che il suo lavoro è tanto piaciuto a Netflix che ha deciso di affidarle un film vero e proprio in live action.

Where in the World is Carmen Sandiego esplorerà le origini del personaggio prima che diventasse il noto genio del crimine che sfugge alla cattura in varie località e seguendo le cui avventure i ragazzini imparavano la geografia. Nel film tornerà anche, ovviamente, la famosa sigla.

Al momento non c'è ancora un regista collegato al progetto.