Ghost Stories e Mektoub My Love inaugurano il video on demand di CG Entertainment

A complemento di un'intensa attività di distribuzione, che non ha disdegnato impegnate campagne di crowdfunding per alcuni classici, CG Entertainment si lancia nello streaming video on demand. Lo fa con due film d'autore, entrambi disponibili a noleggio per 4.99 euro in HD. I film sono in esclusiva assoluta e in anteprima su ogni altra forma di distribuzione casalinga.

Uno è Ghost Stories di Andy Nyman e Jeremy Dyson, horror di sapore classico-retrò a episodi, dalla struttura piuttosto originale. Le tre vicende ruotano su un'indagine del professor Goodman (lo stesso Nyman), scettico nei riguardi del paranormale, costretto a confrontarsi con tre casi che non ammettono spiegazioni razionali. Nel cast c'è anche Martin Freeman.

L'altro film indipendente di valore è Mektoub My Love: Canto Uno di Abdellatif Kechiche, già autore di La vita di Adele. "Mektoub" in arabo significa "destino", ed è quello a cui decide di andare incontro l'aspirante sceneggiatore Amin, che torna d'estate sulla natia costa mediterranea della Francia. Tra famiglia, affetti e passioni carnali, si lascerà trasportare.