Gareth Evans annuncia (con un video) l'imminente trailer del suo nuovo film, Apostle

Magari può essere che il solo nome di Gareth Evans non vi dica molto, e allora è bene ricordare che si tratta del regista gallese che ha fatto esplodere il cervello degli appassionati di cinema action e di arti marziali con The Raid, lo scatenato film che vedeva protagonista Iko Uwais, attore e maestro dell'arte marziale indonesiana Pencak Silat.

Dopo aver co-diretto un episodio dell'antologia horror V/H/S/2, e il sequel di The Raid, Evans si è dedicato a un nuovo progetto che con le arti marziali non dovrebbe più aveve nulla a che vedere: il film si chiama infatti Apostle, e racconta la storia di un uomo che, nell'Inghilterra del 1905, fa ritorno a casa dopo molti anni e scopre che sua sorella è tenuta in ostaggio da una misteriosa setta religiosa. Parte allora alla volta dell'isola che è sede del culto, a capo del quale c'è il Profeta Malcolm, e lì scopre non solo che la corruzione della società da cui Malcolm sostiene aver infettato il Regno Unito è ben presente anche sull'isola, ma che la setta nasconde segreti più terribili di quando non aveva immaginato.

Scritto e diretto da Evans, il film vede Dan Stevens nei panni del protagonista e Michael Sheen in quelli del Profeta Malcolm, mentre il resto del cast è composto da Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milne, Kristine Froseth e Paul Higgins.

Apostle sarà disponibile in streaming su Netflix in tutto il mondo, Italia compresa, dal prossimo 12 ottobre, mentre lunedì 17 settembre verrà lanciato il full trailer del film: Evans lo ha annunciato su Instagram in questo modo: