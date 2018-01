Game Over Man, il trailer del film Netflix col cast di Workaholics

Game Over Man è il titolo di un nuovo film originale Netflix con protagonista il terzetto della serie Workaholics, inedita in Italia: parliamo di Adam Devine, Anders Holm e Blake Anderson, interpreti nella loro sitcom (andata in onda dal 2011 al 2017) di tre giovani scansafatiche che si affacciano sul mondo del lavoro. In Game Over Man i tre sono invece sono dei lavoranti in un hotel di Los Angeles, dove un gruppo di terroristi prende in ostaggio gli ospiti (tra cui Shaggy nei panni di se stesso): miracolosamente non notati dai cattivi, i tre nevrotici amici, disperati per il mancato incontro con un finanziatore del videogioco su cui stanno lavorando, s'improvvisano giustizieri in stile Bruce Willis in Die Hard...

Game Over Man è scritto da Anders Holm e diretto da Kyle Newacheck, già regista proprio di Workaholics.