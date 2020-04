Frozen II Il segreto di Arendelle in Blu-ray, cofanetto e Steelbook a tiratura limitata dal 28 aprile

News Digital Video

Il grande successo al boxoffice di Frozen 2 sta per abbattersi anche sulle case italiane in Blu-ray, dvd, cofanetto e Steelbook da collezione, ma non in 4K.

Frozen II - Il segreto di Arendelle, con un incasso monstre al boxoffice di 1.450.000.000 di dollari, sbarcherà dal 28 aprile nelle case italiane in Blu-ray, Steelbook a tiratura limitata con Blu-ray e dvd, nonché in cofanetto Blu-ray o dvd abbinato al primo Frozen. Peccato per l'assenza di una versione italiana Ultra HD 4K (pur pubblicata negli States). Questo sequel negli incassi è riuscito a superare il predecessore di quasi 200 milioni di dollari, anche se agli Oscar ha ottenuto solo una nomination per la canzone "Nell'ignoto". Negli Stati Uniti il film è stato piazzato sul servizio di streaming Disney+ anzitempo, per intrattenere la famiglia in questo difficile momento. Sulla nostra versione del Disney+ manca ancora, quindi potrebbe interessarvi sapere cosa ci aspetta in quest'edizione fisica.

Naturalmente è prevista la possibilità di vedere il film in versione karaoke, con in alternativa un selettore apposito dei brani. Presenti tra gli extra cinque scene e due canzoni tagliate (tutte introdotte dai registi Jennifer Lee e Chris Buck), un focus sulle leggende scandinave che hanno ispirato la storia, un backstage sulla creazione della colonna sonora, due video musicali, due test visivi effettuati dal team per lo spirito del vento, un "Lo sapevi che?" (curiosità presentate dal buon Olaf). Ciliegina sulla torta ormai tradizionale, la scena di "Nell'ignoto" cantata in 29 lingue diverse.

Ricordiamo che la storia vede Elsa allontanarsi dal castello, attratta da un richiamo misterioso e magico: Anna, Olaf, Kristoff e Sven non possono lasciarla sola, ma anche Anna nel tragitto capirà qualcosa della sua vera vocazione.