Forrest Gump, per i 25 anni una nuova edizione e l'iniziativa "Corri con Forrest"

Forrest Gump di Robert Zemeckis con Tom Hanks compie 25 anni, così la Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di celebrare l'evento con una nuova edizione in Blu-ray e dvd, in veste grafica inedita e un disco separato pieno di contenuti speciali (per 3 ore di durata!), con allegato un booklet che presenta le frasi culto del lungometraggio.

Al di là della riedizione, il compleanno sarà celebrato il 2 giugno nell'ambito della terza edizione della Cinecittà World Run, organizzata dal Roma Road Runners Club. L'evento "Corri con Forrest" proporrà due percorsi, uno da 7 chilometri per gara competitiva e non competitiva, e un altro da 1Km solo non competitivo. I vincitori della gara competitiva riceveranno dvd, maglietta e cappellino celebrativi della "Corri con Forrest" e quella che viene definita una "dolce sorpresa": chi conosce Forrest Gump potrà già immaginare di cosa si tratti. Tra gli atleti è prevista la presenza dell'ex-maratoneta Franca Fiacconi. Alle 16 del 2 giugno i partecipanti potranno assistere a una proiezione del lungometraggio.

Per partecipare alla gara potete iscrivervi su www.romaroadrunnersclub.it e cercare ulteriori informazioni su www.cinecittàworld.it.



Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario