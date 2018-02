First Team: Juventus, la docu-serie originale su Netflix il 16 febbraio

First Team: Juventus è il titolo della docu-serie originale Netflix sul celebre club calcistico italiano, la cui prima parte arriverà sul catalogo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda sarà pubblicata in estate.

I protagonisti di una delle squadre con più tifosi al mondo si mostreranno come non hanno mai fatto prima d’ora. La vita dentro e fuori dal campo, le vittorie e le sconfitte calcistiche, i traguardi e gli insuccessi personali.

First Team: Juventus segue le storie dei protagonisti del club durante la stagione 2017-2018, offrendo un ritratto intimo dei calciatori, per catturare in profondità le vere esperienze di vita che fanno della Juventus una delle squadre più affascinanti al mondo.

I tifosi avranno accesso al "dietro le quinte" del club e si sentiranno più vicini che mai alla squadra e ad alcuni dei più grandi protagonisti come Alessandro Del Piero, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, il capitano Gianluigi Buffon e l'allenatore Massimiliano Allegri.