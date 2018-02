Film per San Valentino in streaming: tra Netflix e Infinity qualche romantica proposta

Preparandoci a San Valentino, abbiamo pensato di proporvi una manciata di film romantici, visionabili in streaming tra Netflix e Infinity. Abbiamo provato a selezionare lungometraggi piuttosto diversi e adatti a tutti i palati cinematografici (e sensibilità). Se non ci siamo riusciti, confidiamo nei buoni sentimenti suscitati dalla ricorrenza per giudicarci con indulgenza.





Segui il tuo cuore con Zac Efron (su Netflix) risponde a diverse esigenze: è drammatico, ha come protagonista un sex symbol, incrocia sentimenti anche familiari e ha un pizzico di fantasy. Nella storia Zac è il custode del cimitero nel quale è sepolto suo fratello minore, deceduto in un incidente: parla e interagisce con il suo fantasma, ma l'incontro con una ragazza potrebbe cambiare questo strano equilibrio...



Segui il tuo cuore: Il trailer del film con Zac Efron





Cambiamo drasticamente età e guardiamo a quel momento della vita in cui i sentimenti sembrano dati per scontati. I ponti di Madison County (su Infinity), di e con Clint Eastwood, è lo struggente incontro tra un fotografo e una casalinga nella provincia degli Stati Uniti. Lei è Meryl Streep, e chi non si commuove nel finale (sotto la pioggia), ha il cuore di pietra. Si può pensare che finisca male solo se non si mettono le cose in prospettiva.





La vita di Adele (su Netflix) è più noto per le scene di sesso omosessuale tra le due protagoniste, ma è soprattutto una lunga storia d'amore, totalizzante e in un certo senso distruttiva. Ammettiamo che per San Valentino il film di Abdellatif Kechiche, tre ore di durata, è piuttosto impegnativo, però se San Valentino vi richiama alla mente più sofferenza che gioie, e per voi dolore e passione sono inscindibili, è una tappa obbligata.



La vita di Adele: Il trailer italiano del film





Se volete confrontarvi con qualcosa di strambo e meno scontato, vi consigliamo su Infinity l'umoristico Cercasi amore per la fine del mondo, dove Steve Carrell, abbandonato dalla moglie alla vigilia dell'Apocalisse, cerca la sua fidanzatina del liceo per attendere con lei l'Armageddon. Però si fa accompagnare dalla vicina di casa Keira Knightley e... tutto può accadere. Dirige Lorene Scafaria, sceneggiatrice di Nick & Nora.



Cercasi amore per la fine del mondo: Il trailer italiano del film





Ci manca tuttavia un potente "e vissero felici e contenti". Ci sembra l'ideale quindi puntare sul dickensiano e in un certo senso epico La musica nel cuore (su Netflix): due giovani (Jonathan Rhys-Meyers e Keri Russell), che vivono per la musica, si amano per una notte: nasce un figlio che il padre di lei decide di dare per morto, al fine di proteggere la carriera di sua figlia. Il piccolo (Freddie Highmore) cresce con la musica nell'anima, e già dall'orfanotrofio è convinto che saranno le note a ricondurlo dai suoi genitori. Sulla sua strada incontra un cattivo maestro che forse tanto cattivo non è: Robin Williams.