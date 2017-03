Festa della Donna: le serie tv e i film da vedere in streaming su Netflix

Anche Netflix oggi celebra la Festa della Donna, festeggiando con le protagoniste femminili dei suoi migliori show, che con le loro storie ispirano quotidianamente le donne di tutto il mondo.

Ecco alcuni contenuti di Netflix che raccontano di donne che si sostengono a vicenda e provano a trarre il meglio da coloro che le circondano, film se serie tv che parlano di determinazione, coraggio, sensibilità e resilienza, di donne che compiono scelte difficili, di donne che sanno quello che vogliono e di donne che si bastano.

Le amiche di mamma:

In questa serie TV originale Netflix, la veterinaria D.J. Tanner-Fuller, da poco rimasta vedova, si ritrova a vivere nella casa della sua infanzia. Si uniscono a lei la sorella minore e aspirante musicista Stephanie Tanner e la sua migliore amica, anche lei madre single, Kimmy Gibbler. Le tre donne si aiutano a vicenda e affrontano insieme problemi di lavoro, figli e relazioni, con affetto e senso dell'umorismo.



Grace & Frankie:

Non è mai troppo tardi per voltare pagina e cominciare un nuovo capitolo della vita: ne sono l’emblema Grace e Frankie che, superati i 70 anni, vedono i rispettivi mariti fare coming out e confessare di amarsi. Le due donne avranno bisogno una dell’aiuto e del sostegno dell’altra per incassare il colpo e rimettersi subito in pista.



Una mamma per amica:

In tutta la serie TV e nel nuovo capitolo originale Netflix Una Mamma per Amica - Di nuovo insieme, la solidarietà e l’amicizia tra le protagoniste sono fondamentali. L’amore tra Rory e Lorelai è incondizionato, l’amicizia tra Lane e Rory non accenna a indebolirsi così come quella tra Lorelai e Sookie. Persino nel legame tra Emily e Lorelai il desiderio di vedere l’altra avere successo ed essere felice va oltre a tutte le incomprensioni e i conflitti.



A proposito di donne:

In questo film del 1995, le tre protagoniste sono Jane, Robin e Holly: quando si incontrano le loro vite, per vari motivi, sono sull’orlo del precipizio. L’amicizia che si instaura tra loro, portandole anche a diventare coinquiline, le aiuterà ad affrontare insieme gli ostacoli, il dolore e la malattia. In questo film, Whoopi Goldberg e Drew Barrymore sono parte di un cast femminile d’eccezione.



Juana Inés:

Questa serie originale Netflix ripercorre le vicende di Juana Inés de la Cruz, un’influente monaca femminista vissuta nel Seicento in Messico: scrittrice e poetessa di talento, Juana Inés lotta contro gli stereotipi maschilisti dell’epoca per difendere la sua intelligenza, il desiderio di conoscenza e la possibilità di scrivere in libertà. Un’icona ancora attuale e di ispirazione per tutte le donne che sono state etichettate dai pregiudizi.



The Crown:

The Crown è una serie originale Netflix che racconta le vicende dei primi anni del regno di Elisabetta II, regina del Regno Unito. Con delicatezza e grazia, Elisabetta riesce a dimostrare il suo valore e a smentire tutti coloro che pensavano fosse troppo giovane e debole per guidare il Paese attraverso le difficoltà del tempo. Elisabetta rimane ancora oggi la dimostrazione che a volte silenzio e grazia fanno più rumore della forza bruta.



Downton Abbey:

Ambientata nell’Inghilterra degli anni Dieci e Venti, Downton Abbey vede tra i suoi protagonisti le tre sorelle Crawley. Profondamente diverse tra loro, Mary, Sybil e Edith sono accomunate da una forte indipendenza e in un’epoca spesso ostile alle donne portano avanti le proprie idee con convinzione: Mary non vuole sposarsi per convenienza e aspetta il vero amore, Sybil indossa i pantaloni e parla di politica e voto per le donne, Edith impara a guidare l’auto. A volte i pregiudizi si combattono con le piccole azioni quotidiane.



Le regole del delitto perfetto:

Serie TV scritta da Shonda Rhimes, Le Regole del Delitto Perfetto ripropone una delle costanti della famosa sceneggiatrice: donne forti che sfidano i tabù. In questo caso la protagonista è Annalise Keating, docente universitaria e avvocato di successo che lotta e lavora ogni giorno per affermare il proprio talento.



Hysteria:

Hysteria è una commedia del 2011 ambientata nell’Inghilterra dell’epoca vittoriana e che racconta l’invenzione del primo vibratore, inizialmente utilizzato dai medici per curare le donne a cui veniva diagnosticata l’isteria. La co-protagonista del film è Charlotte Dalrymple, interpretata da Maggie Gyllenhaal: impegnata nelle battaglie per i diritti delle donne e dei poveri, Charlotte ci restituisce un ritratto di una donna ironica, spontanea e idealista, decisamente non convenzionale per l’epoca.



The Iron Lady:

Grazie a una strepitosa Meryl Streep, in questo film prende vita la figura di Margareth Thatcher, politica inglese e prima donna a diventare Primo Ministro britannico. La Thatcher ha dovuto abbattere molti pregiudizi legati al suo essere donna per poter entrare in politica e nonostante questo è riuscita a cambiare il volto del Regno Unito degli anni Ottanta. Il soprannome “the Iron Lady”, la donna di acciaio, dice molto sulla sua determinazione e sulla sua capacità di essere autorevole in un mondo politico ancora completamente composto da uomini.



Stranger Things:

Non sempre le scelte da compiere sono facili, ma si sa che le donne possiedono un istinto innato, che in qualche modo può guidarle: è questo che pensa anche Joyce di Stranger Things, la serie originale Netflix in cui Joyce è la madre di Will Byers, che sparisce misteriosamente. Joyce non si arrenderà all’evidenza e lotterà per ritrovare suo figlio, fidandosi del proprio istinto di madre.



Jessica Jones:

Jessica Jones, protagonista dell’omonima serie TV, è una donna tosta, che sa quello che vuole non solo nel lavoro ma anche nella vita privata, e soprattutto non ha paura di chiedere.



Orange is the New Black:

Sophia Burset è uno dei personaggi di Orange is the New Black e una delle storie più belle della serie: Sophia è una trans che, dopo aver cambiato sesso, impara finalmente ad amare se stessa e ad accettarsi completamente, anche a costo di rimanere sola.