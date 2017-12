Ferrari: un mito immortale, in Blu-ray e dvd il documentario

Il docu-film Ferrari: un mito immortale, presentato in anteprima europea all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, è disponibile ora in Blu-ray e dvd Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Icone di una generazione, leggende di uno sport. Gli anni 50 rappresentano l’ascesa dell’iconica Scuderia Ferrari, simbolo del Made in Italy nel mondo, durante il campionato mondiale di Formula Uno e nel decennio più mortale nella storia delle corse automobilistiche. Mentre le auto sfidavano i limiti dell’abilità umana, i piloti correvano tra la vita e la morte. Al centro di tutto Enzo Ferrari, figura di spicco nel mondo delle corse automobilistiche, che osò immaginare la velocità in un modo mai concepito prima. Nonostante la competizione all’interno del team stesso, due sue star come Peter Collins e Mike Hawthorn decisero che la loro amicizia era importante quanto vincere la prossima gara.

Il film raconta amori e perdite, trionfi e tragedie dei piloti più decorati della scuderia, quando i weekend della Dolce Vita erano scanditi dal lancio della moneta, per scommettere sulla sopravvivenza dei pionieri.



