Family Blood: il trailer del vampire movie prodotto dalla Blumhouse e acquistato da Netflix

Si chiama Family Blood, è il primo film di vampiri prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, ed è appena stato acquistato da Netflix, che lo renderà disponibile allo streaming dal 31 marzo prossimo.

Scritto e diretto da Sonny Mallhi, il film vede Vinessa Shaw nei panni di Ellie, una ex tossicodipendente che si è appena trasferita in una nuova città con i suoi due figli adolescenti.Un nuovo lavoro e nuove frequentazioni non sono sufficienti per evitare che la donna resti pulita, e la sua vita subisce un'ulteriore, drammatica svolta quando incontra un uomo con un diverso tipo di dipendenza, che la trasforma in qualcosa di nuovo e di terribile che i figli saranno costretti ad accettare.

In poche parole, insomma, la logline di questo horror di chiara discendenza ferrariana potrebbe essere: mamma single si tramuta in un vampiro.

Questo è il trailer ufficiale originale di Family Blood.