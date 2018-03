Extreme Universe di Rob Liefeld diventa una serie di film per Netflix

Al cinema imperversano i cinecomic, ma anche in tv, con le varie serie tratte dai fumetti Marvel. Anche Netflix vuole una fetta dell'universo supereroistico, e per averla si è rivolto al creatore di Deadpool. Rob Liefeld e ai personaggi del suo Extreme Universe.

Per questo, ha affidato al noto sceneggiatore Akiva Goldsman (premio Oscar e Golden Globe per A Beautiful Mind) l'incarico di supervisionare gli autori che svilupperanno le storie. L'anno scorso lo stesso Liefeld aveva annunciato di aver raggiunto un accordo per questo progetto col produttore Graham King e la Fundamentale Films, ma dopo averlo visto sfumare si è visto aprire le porte dal colosso dello streaming.

Non si tratta di telefilm, ma di una "serie di lungometraggi connessi tra di loro e legati alle creazioni a fumetti di Liefeld", secondo Deadline.

Extreme Universe comprende sei fumetti con più di 50 personaggi, che includono Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf e Kaboom.

Il responsabile di Original Films di Netflix, Scott Stuber, ha dichiarato in merito: "Extreme Universe di Rob Liefeld comprende storie crude e personaggi particolari. La voce creativa di Akiva è responsabile di alcuni dei maggiori franchise cinematografici, e lo rende capace in modo unico di aiutarci a dare vita a questi supereroi dell'Extreme Universe per Netflix".