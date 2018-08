Elicotteri, sparatorie e inseguimenti nel centro di Firenze: un altro giorno di routine per Michael Bay

Residenti e turisti stanno vivendo una Firenze adrenalinica in questi giorni. Non per le meraviglie rinascimentali, ma per quanto le stesse siano pericolosamente vicine alle acrobazie aeree e stradali del nuovo film di Michael Bay. Anche tra gli alfisti (fan o possessori di un'Alfa Romeo) c'è un po' di fermento per le foto che circolano su Instagram di una Giulia Quadrifoglio biturbo, sia per il colore verde lime sia per il brusco trattamento che le è riservato. Ma questo, signore e signori, è il mondo del cinema, precisamente il cinema esplosivo e sopra le righe di Michael Bay.

Si tratta di un action movie, ovviamente, intitolato 6 Underground, con protagonisti Ryan Reynolds, Mélanie Laurent e Dave Franco e prodotto da Netflix con un budget di 150 milioni di dollari a disposizione del regista. Sia Bay, sia la troupe americana che quella italiana di supporto, sanno quello che fanno, sono professionisti e non c'è ragione di pensare che qualcuno si faccia male o che Ferdinando I de' Medici venga tirato giù insieme a tutto il cavallo in bronzo in Piazza della Santissima Annuziata (a tal proposito, vedere in basso il video in cui la Giulia gli sgomma intorno). Certo, fa impressione vedere gli elicotteri impegnati nelle riprese aeree immergersi nel mare di tetti fiorentini, oppure essere testimoni di un inseguimento intorno a Santa Maria del Fiore con tanto di bancarelle abbattute (e che esplodono, ovviamente).

Qui sotto abbiamo raccolto alcuni video postati dai passanti che si sono imbattuti nelle acrobatiche riprese del film.

Un post condiviso da Chris (@17chrisw) in data: Ago 24, 2018 at 9:26 PDT

Un post condiviso da Alessandro (@drac83) in data: Ago 26, 2018 at 10:03 PDT

Un post condiviso da Cine Facts (@cine_facts) in data: Ago 28, 2018 at 11:13 PDT

Un post condiviso da David Alexandre QV 🍀 (@david_alexandre23) in data: Ago 29, 2018 at 10:44 PDT

Un post condiviso da Paolo Innocenti (@baristapaolo) in data: Ago 30, 2018 at 12:09 PDT

Un post condiviso da Antonio Mazzeo (@mazzeo1977) in data: Ago 29, 2018 at 6:09 PDT