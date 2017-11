El Camino Christmas: ecco trailer della commedia Netfix con zero spirito natalizio

Se la vigilia di Natale si trasforma nel peggiore degli incubi per un gruppo di persone tenute in ostaggio in un negozio di alcolici - come annuncia una Jessica Alba in vestione anchor-woman - per gli abbonati a Netflix le festività potrebbero diventare un momento piacevole e scanzonato grazie a una commedia che non è un feel good movie né un family movie. Parliamo di El Camino Christmas, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dall’8 dicembre e di cui è appena stato diffuso il trailer.

Diretto da Ted Melfi, che conosciamo come il regista de Il diritto di contare, El Camino Christmas vede Luke Grimes nei panni di un ragazzo che si reca nella cittadina di El Camino, in Nevada, per cercare il padre e si ritrova a condividere una brutta ma buffa esperienza con altri cinque individui. A garantire risate a crepapelle nel film sono Tim Allen, Vincent D'Onofrio e la coppia Dax Shepard/Kurtwood Smith.