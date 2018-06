Eddie Murphy nel biografico Dolemite is My Name, originale Netflix

Eddie Murphy sarà il protagonista di Dolemite Is My Name, originale Netflix diretto da Craig Brewer e scritto da Scott Alexander e Larry Karaszewski. Si tratta di un biopic dedicato alla figura di Rudy Ray Moore, star della Blaxpoitation degli anni Settanta, un personaggio che pare abbia sempre affascinato Murphy, al lavoro su questo progetto da decenni, avendo sempre identificato in Moore una delle sue figure ispiratrici.

Rudy Ray Moore era il commesso di un negozio di dischi a Hollywood nel 1970: dopo aver ascoltato le improbabili e grottesche storie di un magnaccia del ghetto chiamato Dolemite, lo trasformò in un personaggio che interpretò lui stesso in alcuni dischi autoprodotti, baciati da un successo di nicchia underground non indifferente. Da lì a un film rozzo, cotto, mangiato (e per questo cult) il passo fu breve: Dolemite (1975) e il sequel The Human Tornado (1976), con protagonista il magnaccione esperto di kung-fu (!), lo lanciarono in una carriera breve ma intensa che caratterizzò gli anni Settanta. Siamo dalle parti delle Grindhouse amate da Tarantino e Rodriguez, per capirci. Moore è considerato anche uno degli ispiratori della scena rap, tanto che lo stesso Snoop Dogg ha dichiarato di essersi ispirato a lui (e lo volle al suo fianco nei panni di Dolemite in un suo video del 1994). Moore è deceduto nel 2008.

Murphy ha di recente intepretato Mr. Church (2016) di Bruce Beresford, ma dovrebbe a breve partecipare anche a Beverly Hills Cop 4.