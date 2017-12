Dunkirk di Christopher Nolan in digitale e streaming: ne parliamo in un video e vi mostriamo un backstage

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali, in streaming o in download, il thriller bellico Dunkirk di Christopher Nolan, film che con ogni probabilità attirerà l'attenzione dell'Academy ai prossimi premi Oscar. Soltanto su iTunes, in HD e in 4K HDR, Dunkirk offre i contenuti extra che trovereste in una classica edizione fisica. Parliamo di questi ultimi e del film in sè in questo video, dove vi mostriamo anche un backstage sottotitolato dedicato alla creazione degli Spitfire che si ammirano nel lungometraggio.

Ricordiamo che chiaramente lo streaming o il download legale di Dunkirk sono disponibili anche su piattaforme come Google Play, Rakuten TV, Chili e Microsoft Film & TV. Dal 18 Dicembre il film si potrà noleggiare su SKY Primafila, Infinity e Premium Play.