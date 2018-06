Due gran figli di... con Owen Wilson e Ed Helms da oggi in acquisto in digitale

Due gran figli di..., commedia interpretata da Owen Wilson e Ed Helms, è da oggi 14 giugno disponibile per l'acquisto su tutte le piattaforme digitali come Chili, Google Play, iTunes, Microsoft Store, Premium Play, Rakuten TV, TIMVision e YouTube, e su uno qualsiasi dei propri dispositivi (Smart TV, PC, Tablet, Smartphone, PS4, Xbox, Apple TV o Chromecast). Dal 20 giugno il film sarà disponibile a noleggio su tutte le piattaforme e anche su Sky Primafila e Infinity.

Nel film diretto da Lawrence Sher, Wilson e Helms sono Kyle e Peter, due quarantenni con madre scatenata (Glenn Close). Quando dopo una vita di amore libero la mamma decide di sposarsi, rivela ai figli la sconvolgente verità: il loro babbo non è morto come ha sempre raccontato. Peggio: non sa assolutamente con certezza chi possa essere tale padre! Sconvolti ma decisi a individuare il babbo biologico, Kyle e Peter partono per un lungo viaggio, con in mano solo pochi indizi.