Dragon Ball Super: Broly in Limited Edition e Ultra Limited Edition dal 20 giugno

Con un incasso di oltre 2.450.000 euro, Dragon Ball Super: Broly sta per approdare in homevideo con due versioni Blu-ray che assicureranno soddisfazioni al fan militante dei personaggi di Akira Toriyama. Anime Factory renderà infatti disponibile l'anime dal 20 giugno in due distinte edizioni: una Limited Edition con slipcase lenticolare (contenente Blu-ray e dvd) e una Ultra Limited Edition in Steelbook (contenente il lungometraggio solo in Blu-ray).

Da sottolineare come, oltre al doppiaggio cinematografico che usa la terminologia originale, nella versione digitale sarà disponibile anche l’esclusivo doppiaggio con nomi e terminologia della versione televisiva della serie, oltre all'opzionale audio giapponese sottotitolato in italiano. A proposito di doppiaggi, in ogni edizione sarà possibile ammirare uno speciale di 30 minuti dedicato ai doppiatori nostrani: Claudio Moneta (Son Goku), Gianluca Iacono (Vegeta), Mario Bombardieri (Broly) ed Emanuela Pacotto (Bulma).