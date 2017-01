Doctor Strange con Benedict Cumberbatch dal 1° marzo in Blu-ray

Doctor Strange, atteso debutto di Benedict Cumberbatch nell'universo Marvel, sarà disponibile in Blu-ray (3D e 2D) e dvd dal 1° marzo, con un'uscita in streaming legale probabilmente a breve. Il lungometraggio di Scott Derrickson è il 14° del Marvel Cinematic Universe, il secondo della Fase Tre dopo Captain America: Civil War.

Protagonista è il chirurgo Stephen Strange (Cumberbatch), che dopo un incidente d'auto, impossibilitato a continuare la sua carriera, impara le arti mistiche dall'Antico (Tilda Swinton) e dovrà decidere se metterle o meno al servizio del bene, nella lotta contro delle oscure forze che minacciano la nostra realtà.

Impreziosito da un cast che comprende Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen e Rachel McAdams, il film ha incassato in tutto il mondo 660 milioni di dollari, costandone 165: non un successo all'altezza di un Civil War, ma comunque notevole, per un supereroe un po' fuori dai canoni, originale proprio perché caratterizzato dalla magia.

L'edizione Blu-ray comprende tra gli extra featurette che dividono il backstage in argomenti: adattamento del fumetto, produzione, set e costumi, coreografie dei combattimenti e musiche. Presenti inoltre un cortometraggio dedicato a Thor, un'anteprima degli altri film comprendenti la Fase 3, cinque scene tagliate, papere sul set e un commento audio completo del regista Scott Derrickson. Un'offerta non indifferente.